Sportun doppio rischio
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Quando il calcio finisce in tribunale il Var non esiste. Il caso Bastoni
La vicenda del difensore dell'Inter ricorda una vecchia verità italiana: in campo si può chiedere il replay, fuori dal campo la reputazione viene giudicata in tempo reale
1 LUG 26
Ultimo aggiornamento: 11:49
Foto Ansa
Il nome di Alessandro Bastoni è stato iscritto nel registro degli indagati e, nel giro di poche ore, è diventato un caso pubblico. L'avviso di garanzia nell'inchiesta milanese che indaga su presunti giri di escort collegati a una società di servizi è una notizia. Il resto, dai titoli indignati alle sentenze social, è il rumore che inevitabilmente le cresce attorno. Vale la pena ricordare una distinzione che nel calcio tende a sparire appena compare un nome famoso: un'indagine non è una condanna. Gli atti, per quello che è stato raccontato finora, parlano di chat, contatti, testimonianze e verifiche ancora in corso. La difesa del giocatore nega rapporti a pagamento; la stessa ragazza, secondo alcune ricostruzioni, avrebbe negato il rapporto agli inquirenti. È su questo materiale che dovrà lavorare la Procura, non sulle impressioni.
Il problema è che il calcio vive in un ecosistema dove i tempi della giustizia e quelli della reputazione non coincidono mai. Basta la combinazione di tre parole, calciatore, escort e indagine, che, in Italia, bastano ad accendere il dibattito e il meccanismo del clamore si mette in moto da solo. I social producono condanne simboliche e le trasmissioni cercano dettagli da trasformare in indizi morali. Ancora una volta il nome del protagonista smette di essere una persona e diventa un argomento. Nel calcio contemporaneo il Var è la promessa che ogni errore possa essere rivisto e corretto, per essere ricollocato dentro una procedura. Fuori dal campo questa promessa non esiste. Non c'è uno schermo che permetta di fermare l'istante, rivedere la sequenza e restituire al protagonista la versione “giusta” della storia. La reputazione non conosce la moviola, il Var fuori dal campo resta soltanto una metafora.
È per questo che vicende del genere producono un doppio rischio. Per l'indagato, la trasformazione immediata del proprio nome in simbolo di una colpa ancora da accertare. Per il racconto pubblico, la tentazione di sostituire la cronaca con la morale. In Italia succede spesso: la velocità del giudizio mediatico corre molto più della lentezza delle verifiche processuali. Nel frattempo club, agenti e uffici stampa provano a contenere i danni. Pesano ogni parola, decidono tempi e modalità dei post su Instagram, insomma tentano di proteggere insieme l'immagine e il lavoro del giocatore. Ma il rumore segue altre regole. Il calcio, pur essendo un'industria globale, continua a essere vulnerabile a vicende che nascono lontane dagli stadi, in contesti molto circoscritti, spesso privati e inaccessibili. E una volta che finiscono nelle carte di un'indagine, ricostruirle richiede tempo, molto più di quanto ne conceda il dibattito pubblico. Lo dimostra il caso di Albert Gudmundsson che ha dovuto attendere ben 893 giorni prima di chiudere la “cattiva condotta sessuale” per cui è stato assolto in Islanda.
Eppure l’analisi dovrebbe essere meno complicata di quanto appare: distinguere i fatti dalle interpretazioni, verificare le fonti, ricordare la presunzione d'innocenza fino a prova contraria. Le basi del giornalismo svelano una verità piuttosto scomoda per il mondo del pallone. Se il calcio ha inventato tecnologie sempre più sofisticate per correggere gli errori sul campo, davanti alla giustizia deve fare i conti con strumenti molto più lenti: documenti, testimonianze, contraddizioni, tempo. Tutto quello che il Var, per definizione, non può offrire.
“Bastoni? Ciò che è successo è inaccettabile”. Parla l'ex arbitro Graziano Cesari
Il moviolista di Mediaset condanna la gogna mediatica subita dal difensore dell'Inter, criticando i dirigenti juventini che al triplice fischio si sono catapultati nel tunnel degli spogliatoi per inveire contro l'arbitro. E sui politici intervenuti è netto: "Nel mondo del calcio ci sguazzano tutti anche quando non dovrebbero"