Quando il calcio finisce in tribunale il Var non esiste. Il caso Bastoni

Il problema è che il calcio vive in un ecosistema dove i tempi della giustizia e quelli della reputazione non coincidono mai. Basta la combinazione di tre parole, calciatore, escort e indagine, che, in Italia, bastano ad accendere il dibattito e il meccanismo del clamore si mette in moto da solo. I social producono condanne simboliche e le trasmissioni cercano dettagli da trasformare in indizi morali. Ancora una volta il nome del protagonista smette di essere una persona e diventa un argomento. Nel calcio contemporaneo il Var è la promessa che ogni errore possa essere rivisto e corretto, per essere ricollocato dentro una procedura. Fuori dal campo questa promessa non esiste. Non c'è uno schermo che permetta di fermare l'istante, rivedere la sequenza e restituire al protagonista la versione “giusta” della storia. La reputazione non conosce la moviola, il Var fuori dal campo resta soltanto una metafora.