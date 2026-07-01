Capo Verde, la Fiorentina e l’Argentina di Batistuta

Batistuta nella storia di Argentina e Capo Verde

È questo il dettaglio che rende la vicenda interessante. Capo Verde non ha importato soltanto una maglia, ha adottato un pezzo di calcio italiano. Da allora il viola è rimasto dentro il paesaggio sportivo dell'arcipelago, fino a diventare una tradizione locale. Oggi la Fiorentina di Porto Novo continua a giocare nel campionato isolano, mentre un'altra omonima (Fiorentina Calabaceira) è nata a Praia. Non capita così spesso, nell’era postcoloniale, che un club europeo possa trovare una seconda casa così lontano dalla propria.

L’imprevedibile follia del calcio anni Novanta

Una sfida nel nome del calcio universale

Si dice spesso che il calcio sia un linguaggio universale. Di solito è una frase fatta. Questa volta, però, basta osservare una cartina geografica per darle un senso concreto. La maglia viola è nata a Firenze, ha attraversato l'oceano ed è diventata identità in un arcipelago africano. Senza campagne pubblicitarie e senza strategie commerciali. Solo perché, in un pomeriggio degli anni Novanta, un argentino segnava reti che sembravano impossibili e qualcuno, dall'altra parte del mare, decise che quella sarebbe diventata anche la sua squadra.