Eugenio Chacarra vince l'Open d'Italia che offre due nuove speranze azzurre

I volontari stanno già smontando le corde dei primi green quando Eugenio Chacarra, alla diciottesima buca, imbuca l’ultimo putt del torneo. Mentre dai boschi della Mandria ricomincia a salire il canto degli uccelli, sul tabellone resta un 64 che consegna al campione spagnolo il secondo successo consecutivo sul DP World Tour e un posto sicuro nel prossimo Open Championship di Royal Birkdale. Il ventiseienne di Madrid, cresciuto alla Oklahoma State University prima della parentesi nel LIV Golf, ha lasciato Matt Wallace a cinque colpi e Joaquín Niemann a sei. Fino a poche settimane fa, Chacarra sembrava uno dei tanti talenti rimasti ai margini del grande golf. Oggi l’Open d’Italia ce lo riconsegna, accaldato e sicuro, esattamente dove pensava di arrivare.

Eugenio Chacarra (foto Ansa)

È stato un weekend con buone sorprese sul fronte azzurro, anche se i nomi non sono quelli che alcuni pronosticavano.

Matteo Cristoni, ventiquattrenne modenese all’esordio sul DP World Tour, ha chiuso undicesimo con un 65 finale e si è guadagnato qualcosa di più di un buon piazzamento. Filippo Ponzano, ventidue anni, ha giocato forse il suo ultimo torneo da dilettante proprio sul percorso dove è cresciuto, ha salutato il pubblico da miglior amateur e fra poche settimane, salvo sorprese, passerà al professionismo. Nessuno dei due ha vinto il torneo di casa, ma entrambi hanno lasciato Torino con prospettive ben diverse da quelle con cui erano arrivati.

Joaquín Niemann, leader dopo le prime due giornate, si è fermato al terzo posto. Solo una settimana fa allo US Open aveva compromesso il torneo con un incredibile undici su un par 4, aggravato da una rarissima penalità di due colpi per avere scaraventato il bastone a terra in un momento di rabbia. A Torino ha ritrovato il suo golf, non il trofeo. Sorte non dissimile da quella di Patrick Reed, arrivato da leader della Race to Dubai, non è andato oltre il quarantacinquesimo posto, sena mai dare l’impressione di poter entrare davvero tra i contendenti del torneo.