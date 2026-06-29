Ai Mondiali gli Stati Uniti sono candidati a sorprendere

Trentadue anni fa, quando l’influenza degli Stati Uniti sul mondo del calcio era ben diversa da quella attuale non solo sul campo, ma anche in termini di proprietà made in Usa sparse per il pianeta, era stato uno “strettino” di Bebeto a spegnere il sogno di Alexi Lalas e compagni negli ottavi del Mondiale casalingo, con un gol che rivisto ai giorni nostri sembra un video trasmesso a velocità dimezzata. Otto anni più tardi, invece, ci aveva pensato una capocciata di Michael Ballack a fermare la corsa a stelle strisce ai quarti di finale. Sembrava l’inizio di un percorso inesorabile di crescita, invece gli Stati Uniti si sono sostanzialmente fermati, e quel quarto del 2002 rimane sostanzialmente il miglior risultato di sempre, a meno di voler considerare l’anomalo terzo posto del 1930.

Tralasciando le sparate di Donald Trump e Zlatan Ibrahimovic sulla possibilità statunitense di arrampicarsi fino alla vittoria finale, la Nazionale allenata da Mauricio Pochettino è una delle note liete della prima fase del torneo, non tanto in relazione ai mezzi, quanto al clima che si respirava alla vigilia, con il tecnico argentino che per mesi era andato alla ricerca della formula giusta senza trovarla. Serviva anche a lui, forse, un’esperienza così, dopo essere finito nel tritacarne del Chelsea: aveva cercato di mettere ordine in un posto praticamente impossibile e ne ha pagato le conseguenze, risalendo però abbastanza presto in sella per guidare il progetto mondiale degli Stati Uniti. La sconfitta nella notte italiana tra giovedì e venerdì contro la Turchia non ha cancellato i buoni segnali sotto il profilo del gioco delle prime due uscite, ha però messo in mostra alcuni pericolosi problemi relativi alla fase difensiva: buon per Pochettino che siano emersi in una partita sostanzialmente inutile, visto che il primo posto era già in tasca e all’orizzonte si profila un sedicesimo di finale abbastanza abbordabile, contro la non irresistibile Bosnia, e che dolore ci provoca doverlo scrivere ripensando alla sciagurata notte di Zenica.