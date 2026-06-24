Bravo CR7 che mi ha zittito. Brindo a chi va a caccia di record che durano quanto una pinta di birra

David Beckham disse di avere votato remain perché il suo Manchester United era stato così forte grazie ai giocatori europei, e le riviste patinate che si chiamano come i numeri assicuravano che la Brexit sarebbe stata una scelta “perdente” (ricit.) per il calcio britannico. Ora, naturalmente non serve che vi ricordi che cosa è diventata la Premier League negli ultimi dieci anni, né che vi suggerisca l’utilizzo che si poteva fare di quelle analisi a suo tempo. A proposito, ieri sera ha giocato l’Inghilterra, ma al Foglio si godono le notti romane e questo articolo l’ho scritto prima, per cui ora potrei essere molto contento o molto triste (ma in entrambi i casi sbronzo). Dopo essere diventato un surrogato dei corsi di educazione civica, un Pride semipermanente e un corso di buone maniere a distanza, il calcio è stato trasformato in un’ossessione continua per i record.

Fateci caso, dei primi due turni di partite di questo Mondiale si è parlato più dei gol fatti da Messi, Mbappé e Haaland che non dei risultati delle loro squadre, e il problema dei commentatori – comprensibilmente annoiati dall’orgia di match inutili – era se CR7 avrebbe o no raggiunto il suo, di record, quello di sei Mondiali di fila segnando almeno un gol ogni volta (lo ha fatto, e Messi non lo può più prendere). Questa ossessione però svela il vero volto dei dati che normalmente ci vengono venduti come oggettivi: qualunque numero, se presentato nel modo giusto, è un potenziale record. La Pulce dei miei coglioni è a 18 gol in 28 partite, (Mbappè 16 in 16, chi è meglio?) e ha segnato 5 gol su 5 dell’Argentina finora, e sia per lui sia per CR7 sono passati 20 anni e 11 giorni tra il primo e l’ultimo gol segnato a un Mondiale; c’è il record di gol segnati nel girone, nelle partite a eliminazione diretta, su rigore, di destro, di sinistro, di culo, quello del giocatore di movimento più anziano ad avere iniziato dal primo minuto, quello del terzino sinistro schierato a piede invertito col pisello più lungo, il record di gol segnati dopo i 35 anni e prima dei 20, e naturalmente quello di più gol segnati con Arturo in Leone durante un Mondiale disputato in anni con due 2 nel numero, contro avversari nella top 26 del ranking FIFA ubicati sopra al 34° parallelo nord. Tutti record, va detto, che durano quanto un boccale di bionda tra le mie mani.