Marc Márquez resta in rosso: Ducati si tiene stretto il suo fenomeno fino al 2028

“Sono davvero felice di questo nuovo accordo e di continuare a fare parte di questa famiglia. Quando ho deciso di venire in Ducati, ero convinto che questo fosse il progetto in assoluto più competitivo. Hanno creduto in me e abbiamo costruito un rapporto basato sulla fiducia e il duro lavoro”, ha detto dopo l’annuncio. “Con questo rinnovo, hanno ribadito ancora una volta questo impegno, rispettando i miei tempi e dandomi la tranquillità di cui avevo bisogno per prendere la decisione corretta. Nel nostro primo anno insieme, abbiamo lottato per il titolo e l'abbiamo vinto: un risultato dal valore inestimabile che conferma che la strada che avevamo scelto era quella giusta”. Marc si è fratturato parecchie volte, ha sofferto, ha pianto, ma non si è mai spezzato. L’amore per quello che fa è la sua benzina. Il miraggio dei dieci titoli lo stimolo in più. “Continuo a gareggiare perché amo questo sport e voglio impegnarmi a raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi. Sono convinto che questo sia il posto giusto per farlo. Finché sarò qui, darò tutto me stesso per dipingere il futuro di rosso”, la sua ultima dichiarazione d’amore. Il rinnovo di Marquez non è una sorpresa, dalla squadra se ne era già andato Bagnaia che ha firmato per l’Aprilia anche se non è stato ancora annunciato ufficialmente. “Marc, oltre ad essere un talento straordinario, rappresenta al meglio la mentalità Ducati, fatta di grande dedizione e sacrificio ma anche di armonia all’interno della squadra e di capacità di essere grandi professionisti pur in un clima scherzoso e sereno”, ha commentato Claudio Domenicali, l'amministratore delegato di Ducati che sta attraversando l'anno del centenario tra alti e bassi, ma ancora una volta ha dimostrato di non voler mollare mai, anche quando la brezza sembra portare la gloria da un’altra parte.