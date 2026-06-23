Il ritorno in Serie A di Gattuso, il Mister Wolf del pallone

L'Ofi Creta in Grecia, dove mancavano persino i palloni per allenarsi e lui stesso pagava gli stipendi dei giocatori, il Pisa della gestione Petroni sull'orlo del fallimento, il nebuloso Milan di Li Yonghong, il Napoli che si ribella al ritiro imposto dalla società, il Valencia del contestato proprietario Lim, la polveriera di Marsiglia e, tanto per non farsi mancare nulla, l'Italia già rullata in Norvegia e consapevole di dover passare per le forche caudine dei playoff. Gattuso come il Signor Wolf di Pulp Fiction, chiamato a risolvere problemi nei contesti più disperati. Nel segno però dell'orgoglio, della dignità, dell'anima, della lotta, valori che sono stati sempre associati al centrocampista del Milan e che continuano a esserne il marchio distintivo. Col rischio che ne diventino anche il limite e la caricatura. Gattuso destinato a essere per sempre un motivatore, un guerriero, un santino da sbandierare. Per questo, per quanto possa sembrare sorprendente, la risposta alla corte di Lotito è coerente con il suo percorso. Una piazza che sembra sul punto di collassare, con una frattura ambientale apparentemente insanabile tra società e tifosi e il fardello di un saldo di mercato a costo zero da rispettare. Ringhio come garanzia di impegno, di sudore lasciato in campo, magari con qualche stilla di sangue. Una narrazione che mette in secondo piano le idee dell'allenatore. Presentandosi a Valencia disse: “Da giocatore correvo e rubavo palloni, ora mi piace che la squadra abbia il possesso. La mia visione è completamente cambiata. Il primo obiettivo è dare uno stile di gioco, diverso da quello che c'era prima”.