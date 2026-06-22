Giovanissimi alla scacchiera. Gli altri Mondiali: in Italia

Affogato da coetanei – e persino da bambini molto più piccoli – che scelgono di dedicare i propri anni migliori al gioco più ansioso di tutti, dove il caso è bandito, dove non esistono componenti esterne o aleatorie, dove non c’è altro se non la pura responsabilità individuale, avverti un profondo paradosso. Cerchi di distrarti, allora. In fondo hai un torneo da giocare. Ma quando alzi gli occhi verso il tabellone dei turni, un altro dettaglio ti confonde, di nuovo. Sono ben 84 le nazioni rappresentate. Sono venuti a giocare qui in Italia da ogni angolo del mondo, persino da paesi che fuori da queste mura sono divisi da conflitti sanguinosi. Eccoli lì, seduti a pochi metri di distanza, sotto la giurisdizione universale e pacificatrice degli scacchi. C’è di nuovo qualcosa che non torna. Ti sorge il dubbio sulla necessità di un confine chiaro, anti-dialettico, parmenideo: una linea netta che dia ordine a una geopolitica scacchistica altrimenti illeggibile. Ti è stato spiegato, dopotutto, che i confini contano, che la modernità deve riscoprire l’arte di tracciare frontiere per non perdersi nel caos. Allora, per ritrovare la concentrazione, decidi di accogliere questo consiglio nell’unico modo possibile: tracci l’unica frontiera che ti rimane, quella tra i bordi della scacchiera e il mondo esterno, e ti culli in questo splendido, quasi angelico, otium moderno, fino a rimanere solo con i tuoi pezzi. In fondo, hai un torneo da giocare. E, come te, devono concentrarsi anche i tuoi avversari, e a furia di tracciare linee, confini, gruppi, sottogruppi, alla ricerca di una solidità che ti è stata presentata come l’unica salvezza, finite con il trasformarvi in 774 monadi disperse nel mare di una società liquida. Sei punto e a capo con i tuoi dubbi, con la tua confusione, con la tua angoscia. Ma, in fondo, sei solo un ragazzino impertinente.