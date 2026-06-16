Cosa ci dicono della società americana le vendite dei gadget dei Mondiali

sold out nel giro di qualche settimana. Nel 1994 in America tre furono i gadget legati ai Mondiali che piacquero di più ai tifosi: il porta-lattina termico della Budwaiser a forma di pallone ufficiale della manifestazione, il modello Questra di Adidas; il bavaglino per bambini con la mascotte di Usa ’94, Striker – sia nella versione tradizionale, sia in quella con le maglie delle altre Nazionali –, e la bombetta fatta a pallone. Tutte e tre andarononel giro di qualche settimana.

Trentadue anni dopo il porta-lattine, anch’esso termico, della Miller – grande circa una volta e mezzo un pallone regolamentare e capace di contenere 12 lattine – ha confermato che gli americani apprezzano ancora il calcio se accompagnato da lattine di birra. E poco male se in questo lasso di tempo il consumo annuo pro capite sia passato da 94 a 75 litri. Durante i Mondiali si beve di più, va così da sempre. Il gadget, non ufficiale, è andato a ruba in pochissimi giorni, grazie anche il prezzo basso (20 dollari) e le offerte a tempo online “sino a esaurimento scorte”, durate tutte poche decine di secondi.

in un paese, gli Stati Uniti d’America, che ha toccato nel 2025 il minimo storico di nascite, 3,6 milioni, secondo i dati del Centers for disease control e prevention. Per i bambini sono rimasti pupazzetti in peluche, tutine da neonato – assai poco vendute – e borracce colorate per l’acqua perché anche gli Stati Uniti stanno iniziando ad accorgersi che la plastica è un bel problema. Se i copricapi in America stanno perdendo da decenni quote di mercato, eccezion fatta per i cappellini da baseball che ancora piacciono agli americani – grazie o nonostante lo sfoggio continuo di Donald Trump –, tanto che gli unici prodotti per i Mondiali 2026 , ufficialmente e no, sono proprio i cappellini da baseball, ciò che è cambiato in questi trentadue anni è la sparizione dei bavaglini. Non ce ne sono nel merch ufficiale né in quelli legati agli sponsor principali della rassegna iridata. D’altra parte puntare sui bavaglini sarebbe stato un azzardo, secondo i dati del Centers for disease control e prevention. Per i bambini sono rimasti pupazzetti in peluche, tutine da neonato – assai poco vendute – e borracce colorate per l’acqua perché anche gli Stati Uniti stanno iniziando ad accorgersi che la plastica è un bel problema.

Se i gadget per bambini sono o scomparsi o poco gettonati, stanno andando alla grande i completini per cani. Le vesti da cani, dalla XS alla XXL, che Adidas ha realizzato adattando in piccolo le divise ufficiali di Argentina, Colombia, Messico e Stati Uniti sono andate già quasi tutte sold out (ne rimangono un po’ di quelle della Nazionale di Messi). La grande maggioranza sono state vendute negli States.