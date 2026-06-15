Pirelli celebra i 500 Gp IN F1. Tronchetti: “Antonelli emozioni da campione”

Pirelli ha intitolato così il libro che racconta i suoi primi 500 Gran premi in Pirelli c’era quando gli italiani diventavano campioni del mondo con Farina e Ascari e Pirelli c’è ancora adesso che un italiano guida il Mondiale e ci sta facendo sognare un po’ tutti. Oggi le emozioni ce le regala Emozioni.ha intitolato così il libro che racconta i suoi primi 500 Gran premi in Formula 1 , un numero destinato a crescere fino al 2028, considerando che la Fia ha appena fatto scattare l’opzione per estendere l’accordo di un anno ancora con la casa italiana che è fornitore unico dal 2011, ma che c’era già quando tutto cominciò il 13 maggio 1950 a Silverstone.. Oggi le emozioni ce le regala Kimi Antonelli e non la Ferrari che, tra l’altro, non ha ancora vinto un campionato da quando monta le gomme made in Italy.

“I campioni mi emozionano sempre – racconta Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo di Pirelli – ed è quello che sta facendo Kimi. Dovrei dire che per me è uguale se vince uno o l’altro, ma essendo italiano non posso essere indifferente a quello che sta facendo Kimi con la sua naturalezza, la sua semplicità. A Monte Carlo mi ha impressionato, riusciva a ottenere il miglior giro senza aver fatto i migliori parziali. Cose che fanno i campioni, come Max quando cominciò e fece subito vedere le sue qualità. Paragonarlo a Senna? Forse è presto, ha i tratti, le qualità e l’atteggiamento giusto, deve solo continuare così”. Accanto a Tronchetti c’è Stefano Domenicali, anche per lui non cambia se vince uno oppure l’altro, ma anche lui è italiano: “Mentirei se dicessi che Kimi non mi emoziona, ma credo che la sua storia sia bella per tutta la Formula 1, non solo per noi italiani”. Domenicali, Todt, in platea anche Binotto e qualche metro più in là Stella: “Eravamo una grande squadra”, dice Jan Todt che con Montezemolo ha sempre scelto il meglio. “Ho imparato tanto lavorando con Jean. Passavo più tempo con lui che in famiglia”, aggiunge Domenicali.

La Fia ha chiesto a Pirelli di allungare il contratto anche nel 2028 e Tronchetti non se lo è fatto ripetere due volte, anche se l’anno prossimo l’impegno si estenderà anche alla MotoGp :“Siamo lieti di estendere la nostra presenza in Formula 1 di un ulteriore anno al 2028, grazie all’accordo raggiunto con la Fia, sotto la guida del suo Presidente Mohammed Ben Sulayem, e Formula 1. Lo scorso anno, abbiamo superato il traguardo dei 500 Gran premi, affrontando e vincendo, nella nostra lunga partecipazione, importanti sfide tecnologiche e di innovazione. Pirelli non è soltanto un fornitore ma un partner strategico che è stato capace di supportare la costante crescita del campionato, guidata dal lavoro congiunto della Federazione e del promotore”.