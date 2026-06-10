Il calcio visto dall’America

C’è un motivo se molte partite giocate negli Stati Uniti sembrano diverse ancora prima del calcio d'inizio. Basta guardare l’inquadratura principale. Più alta, più larga, meno abituata a inseguire il pallone e più interessata a mostrare il campo nella sua interezza. Nelle ultime settimane diversi tifosi europei se ne sono accorti guardando le amichevoli estive e la discussione è finita rapidamente sui social. Sembra una questione tecnica. In realtà racconta due modi diversi di intendere lo sport in televisione.

Un tweet diventato virale su X ha colto un punto reale, anche se in modo piuttosto sbrigativo: il calcio sugli schermi americani appare spesso diverso da quello a cui il pubblico europeo è abituato. Non è soltanto una questione estetica. È una diversa idea di regia. Negli Stati Uniti lo sport viene spesso raccontato come un evento da leggere e interpretare, non soltanto da seguire. Il campo diventa una lavagna tattica oltre che un palcoscenico.

Come si guarda lo sport negli Usa

La questione non nasce oggi. Già durante USA ’94 , il Mondiale che contribuì a cambiare il rapporto tra l’America e il calcio, il torneo rappresentò anche un laboratorio televisivo. Nelle proprie memorie ufficiali la Fifa ricorda come quella rassegna fosse piena di “prime volte” per il mercato americano. Tra queste, la trasmissione integrale delle partite in lingua inglese senza interruzioni pubblicitarie durante il gioco. Oggi sembra normale, ma allora non lo era affatto.

Quel passaggio contribuì a dimostrare che il calcio poteva essere adattato alle logiche della televisione statunitense senza perdere la propria forza globale. Da allora il rapporto tra il gioco e il modo di raccontarlo è diventato sempre più stretto.

La discussione è tornata d’attualità durante la Copa América del 2024, quando la sfida tra Stati Uniti e Uruguay fece discutere per un’inquadratura insolitamente alta , giudicata da molti quasi irriconoscibile. Fox chiarì successivamente che per buona parte del primo tempo stava utilizzando il world feed prodotto dagli organizzatori del torneo (la Conmenbol) e non il segnale proveniente dalla integrazione curata dalla regia americana.

È un dettaglio importante. Spesso non è “l’America” a filmare il calcio in modo diverso. Piuttosto, il calcio internazionale, quando viene prodotto negli Stati Uniti o pensato per il mercato americano, tende ad adottare soluzioni più vicine alla tradizione televisiva statunitense. Per anni questa distanza è stata anche materiale: il sistema NTSC negli Usa e il PAL in gran parte d’Europa significavano standard tecnici differenti e quindi culture televisive differenti. Oggi quella distinzione appartiene al passato, ma aiuta a capire come il calcio globale sia cresciuto dentro tradizioni di racconto non sempre coincidenti.

Perché ci sembra così diverso

Da qui nasce la lettura più interessante della polemica. Non si tratta semplicemente di una telecamera piazzata qualche metro più in alto. Il punto è che il calcio non viene più raccontato soltanto dal calcio. Da anni prende in prestito linguaggi, tecnologie e soluzioni produttive da altri sport, soprattutto da quelli americani, dove il broadcast è considerato parte integrante dello spettacolo e non un semplice contenitore.

Per il Mondiale del 2026 FIFA e HBS hanno annunciato un apparato produttivo imponente : 45 telecamere per partita, Polecam, Cablecam, RefCam, camere cinematografiche e contenuti pensati fin dall’origine per la distribuzione digitale. Non stiamo parlando di futuro. È già il presente.

C’è però un aspetto che vale la pena tenere fermo per evitare gli stereotipi più facili. La telecamera alta non è automaticamente una barbarie televisiva, così come quella più bassa non rappresenta necessariamente una forma superiore di eleganza europea. In alcuni casi un’inquadratura più ampia permette di leggere meglio i movimenti delle squadre, le occupazioni degli spazi e le dinamiche tattiche. Restituisce il campo come sistema e non soltanto come successione di emozioni.

Per questo il calcio visto dall’America non è semplicemente diverso. È il luogo in cui il linguaggio televisivo del gioco viene continuamente rinegoziato.

Ed è qui che una discussione apparentemente marginale diventa interessante. Chi decide come deve apparire una partita di calcio? Il produttore internazionale, il broadcaster locale, il pubblico televisivo, i social network o gli algoritmi che selezionano gli highlights? La risposta conta più di quanto sembri, perché oggi la regia non si limita a raccontare il gioco. Contribuisce a definirlo.

Gli Stati Uniti, piaccia o no, stanno spingendo il calcio mondiale in questa direzione da oltre trent’anni. Da USA ’94 fino al Mondiale del 2026 . Il calcio continua a essere lo stesso sport. L’immagine con cui lo guardiamo, invece, cambia continuamente. E per un gioco diventato globale, l’immagine non è più un dettaglio: è parte della partita.