Alle Finals sarà Spurs contro Knicks nel segno di Wembanyama

Negli Spurs di oggi, non ci sono Tim Duncan o Manu Ginobili o Tony Parker, ma c’è una squadra che ruota attorno a un perno che è stato lo stesso Popovich a creare: fu lui a scegliere al Draft 2023 Victor Wembanyama come prima scelta assoluta. Tre anni dopo, in gara 7 contro gli Oklahoma City Thunder, il francese è stato il miglior marcatore degli Spurs: con i suoi 22 punti ha guidato la squadra a una finale Nba diventando il più giovane giocatore dai Playoff del 1957 a farlo. Gli unici altri cestiti in grado di fare una cosa del genere a 22 anni sono stati Lebron James e Kobe Bryant. Per questo e per il suo percorso fino a ora, è stato nominato Mvp delle Finali di Conference a Ovest. La macchina creata dall’allenatore serbo ha iniziato a correre. Anche se il primo anno di Wembanyama nella massima serie americana ha conciso con l’ultimo di Popovich come allenatore, tra i due si è creato un legame simile a quello che c’è tuttora tra il serbo e Tim Duncan. Le prime parole dopo la vittoria contro Okc sono state infatti per il vecchio coach: "Pop sta affrontando cose che nemmeno possiamo immaginare. Ho bisogno di vederlo e sentirlo perché non posso nemmeno capire come si sente in questo momento”.