La "last dance" di Stanislas Wawrinka al Roland Garros

Non parlava direttamente di Wawrinka, ma è impossibile leggere quelle parole senza pensare a lui. Perché il rovescio di Stan ha esattamente quella qualità: unisce potenza e armonia, geometria e istinto. È un colpo che fa alzare il pubblico anche durante il riscaldamento, come se ogni esecuzione contenesse la promessa di qualcosa di irripetibile. Stan non è mai stato un tennista della continuità, ma un uomo di eruzioni improvvise, di settimane perfette, di tornei in cui riusciva a guardare negli occhi i mostri sacri e a non avere paura, come quando batteva Nadal a Melbourne, si sbarazzava di Djokovic a Parigi e travolgeva tutti allo US Open. Negli anni, il dibattito è diventato quasi sacrilego: il miglior rovescio svizzero era davvero quello di Federer? Sempre più ex giocatori hanno iniziato a rispondere di no. Paolo Bertolucci, per esempio, arrivò a dire apertamente che il migliore fosse proprio quello di Wawrinka. Il rovescio a una mano di Stan è stato una forma di ribellione tecnica e estetica in un’epoca dominata dal rovescio bimane, scientifico, controllato. “Non mi sarei mai aspettato di ottenere risultati così grandi nel tennis, anche se non ho mai posto limiti alla mia carriera. Ho sempre voluto di più. Sono sempre andato avanti per ottenere di più, spingermi oltre, superare i miei limiti e cercare di trovare la mia strada per arrivarci”, ha detto ieri in conferenza stampa Stan. Il tennista del circuito che forse più degli altri, in questi anni, ha incarnato il motto del Roland Garros scolpito sulle tribune del campo centrale: “La vittoria appartiene ai più tenaci”.