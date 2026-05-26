Da Pune al Roland Garros, Cinà ha attraversato la giungla

La prima immagine pubblica risale a undici anni fa. New York, settembre 2015. Roberta Vinci è in campo contro la numero uno del mondo Serena Williams, si sta giocando la seconda semifinale dello Us Open. Quando l’azzurra sorprende il tennis interrompendo il sogno del Grande Slam per l’americana, nel box della Vinci, tra coloro che si alzano in piedi c’è anche un bimbo, lo chiamano Palli ed è il figlio del coach della giocatrice, Francesco Cinà. Dicono che il bambino se la cavi bene con la racchetta, ha sette anni ed è appassionato. Ogni volta che suo padre dice qualcosa a Roberta, lui si concentra e prende nota. Si chiama Federico. Undici anni dopo quell’ex bambino è diventato, a 19 anni e 55 giorni, il secondo italiano più giovane di sempre a vincere una partita di primo turno al Roland Garros. Il primo è Jannik Sinner.

E’ interessante andare a riguardare quella foto, quel sorriso, lo stesso di oggi. Ci si rende conto di quanti chilometri, anni, tabelloni, wild card, qualificazioni, partite perse, allenamenti la vigilia di Natale, un’adolescenza sacrificata in nome di un talento che chissà se sarà mai abbastanza, in definitiva quante rincorse sono necessarie prima di poter vincere la tua prima partita in un torneo dello Slam. E non importa che tuo papà sia un cuoco o un supercoach, la strada è la medesima. Con la differenza che, quando nasci figlio d’arte, ci si aspetta sempre qualcosa, come se ogni traguardo fosse, in fondo, già previsto e quindi scontato.

Passione e genetica, Palli Cinà ha sempre posseduto entrambe le cose, il fatto è che non bastano. Gli esempi in casa, non solo da parte del padre ma anche di mamma Susanna, tennista anche lei nonché la prima insegnante di Federico (“quando da piccolo mi voleva sfidare non l’ho mai fatto vincere. Poi, all’improvviso, un giorno mi ha battuto. Allora ho capito che stava diventando grande”, ha detto sua madre un giorno), anche quelli aiutano e non bastano, esattamente come la dedizione e le spalle larghe.

Da piccolo Federico Cinà ha respirato per interposta persona il professionismo ai massimi livelli, quello dei sacrifici e delle ricompense. Non si è mai fatto confondere, ha sempre avuto la consapevolezza che per arrivare lassù ci sono vari tipi di gironi infernali da superare. E nessuno ti garantisce che ne uscirai vivo, intero e non frustrato.

Uno vale uno, anche se sei figlio di papà e i top player quando ti vedono ti mettono una mano sulla testa e ti chiamano per nome. Prima del primo turno a Roma, della vittoria a Parigi, c’è stata Pune, in India, c’è stata una sconfitta al primo turno in Vietnam agli antipodi del tennis che si vede in televisione e nelle storie degli influencer sui social. Il tennis sa essere molto instagrammabile, la realtà spesso è molto più mediocre e prosaica, il ragazzo conosce entrambi questi mondi.