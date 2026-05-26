Brindo a Vardy, alla faccia di Baturina

Como si dice “che palle”? Qualcuno fondi un’associazione, un club, un’anonima alcolisti contro l’abuso della retorica nella narrazione calcistica. Poche regole, e tra tutte la più importante: siano amputate le ultime falangi degli indici di chi parla di “favola” per descrivere qualunque vittoria di una squadra “piccola”. Io capisco la poca fantasia, la fretta di produrre articoli schifati persino dai bot delle AI, e la necessità di spacciare qualunque evento o gesto sportivo come unico, emozionante, pazzesco, assurdo, incredibile e decisivo, ma datevi una calmata: avete capito benissimo, ce l’ho con chi da mesi racconta la stagione del Como di Cesc Fàbregas come una “favola”, appunto (e prima lo ha fatto con l’Atalanta in Europa, il Bologna in Champions, il Monza in A, l’esordio di qualunque giovane a caso, persino il Carpi).