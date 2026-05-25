La porta chiusa da Mile Svilar

Un gran portiere lo si vede sì dalle parate che fa, non potrebbe essere altrimenti perché quello deve fare: parare. Lo si vede anche, a volte soprattutto, dalla capacità di capire con un attimo di anticipo quello che accadrà davanti a lui. C'è chi lo chiama istinto. E così potrebbe senz'altro essere. C'è però qualcosa in più: è un misto di attenzione, concentrazione, ovviamente intuito e volontà di volersi bene. Perché a un portiere non vuole mai bene davvero nessuno, nemmeno quando para centinaia e centinaia di tiri in una stagione. Il portiere si vuol bene da solo, altrimenti per quei quattro applausi in un campionato e per quelle migliaia di insolenze non si metterebbe nessuno in porta.

Al 39esimo minuto di Hellas Verona-Roma, Mile Svilar ha capito prima di chiunque altro, sicuramente prima del suo disattento compagno di squadra, Daniele Ghilardi, che cosa stava per fare l'attaccante dell'Hellas, Kieron Bowie. Appena ha capito che il suo difensore aveva frainteso tutto e che la sua negligenza avrebbe permesso al centravanti avversario un facile avvicinamento alla porta, Mile ha abbandonato i pali e ha iniziato a correre verso il pallone con l'obbiettivo un po' di far paura allo scozzese, un po' di metterlo sotto pressione, soprattutto di rendere la porta assai più piccola di quello che era in realtà alla vista dell'avversario. Uno scatto rapidissimo. Talmente rapido che il povero Bowie si è ritrovato l'estremo difensore della Roma a pochi metri di distanza e già pronto ad allungarsi verso il pallone calciato dall'unico lato possibile a un calciatore che non fosse un fuoriclasse. E lo scozzese è un buon giocatore ma non un fuoriclasse.