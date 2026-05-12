Al Giro vince Narvaez, Ciccone è la nuova maglia rosa

I gregari nel ciclismo sono contemporaneamente salvezza e dannazione. Dipende dal punto di vista. Salendo verso Cozzo Tunno, l’unica salita della quarta tappa del Giro d’Italia 2026 – la prima in territorio italiano –, Iván García Cortina e Lorenzo Milesi sono stati salvezza per il loro capitano di giornata, Orluis Aular, dannazione per quasi tutti gli altri, dai fuggitivi di giornata che hanno visto evaporare in pochi chilometri i minuti che erano riusciti a mettere da parte nei primi ottanta chilometri della frazione odierna, ai velocisti rimasti in poche migliaia di metri senza nemmeno l’appiglio di una speranza di scollinare a una distanza recuperabile. Aular è un buon velocista, ma non al livello di Paul Magnier, Jonathan Milan e Dylan Groenewegen. Però in salita fatica assai meno dei pesanti, per curriculum e stazza, avversari.