La naturalezza di Elia Caprile

All'81esimo minuto di Cagliari-Atalanta, sul risultato di 3-2, con una naturalezza sorprendente, Elia Caprile si è allungato sulla sua destra nel tentativo di fare ciò che sembra quasi impossibile fare, ossia respingere un tiro potente e preciso dell'attaccante dei bergamaschi, Nikola Krstović. Il montenegrino nel vedere quello che tutto lo stadio Unipol Domus ha visto quasi non ci credeva. Guardava smarrito attorno a sé, cercava di capire cosa aveva sbagliato. Non aveva sbagliato niente. I tifosi del Cagliari si sono beati della parata di Caprile. Quelli della Dea si sono rammaricati e forse hanno lanciato qualche maledizione a Caprile. Caprile ha esultato, si è lasciato andare a qualcosa che in campo di solito non fa: l'esibizione del talento. Di solito la sua bravura appare e basta, senza esibizione.