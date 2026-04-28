Le accuse a Rocchi sono da dimostrare, i crimini del Var sono sotto i nostri occhi

Nell’inchiesta su Rocchi, il Var c’entra perché si ipotizza che alcune decisioni arbitrali siano state condizionate attraverso la famosa sala video da dove si azionano le leve del Var . E in questo capo di imputazione, se si ha la pazienza di rifletterci un istante, si nasconde una contraddizione che rappresenta la fotografia perfetta di ciò che è diventato il Var per il calcio italiano. Il Var, lo ricordiamo tutti, prometteva di ripulire il calcio dagli errori. Ma in verità ha contribuito non solo a rendere sempre meno eccitanti le partite di calcio (in Serie A viene utilizzato il doppio di quanto viene utilizzato in Inghilterra: 0,44 interventi a partita contro 0,275, e se sei abituato a vincere una partita giocando con il Var ti stai disabituando a vincere una partita giocando con il talento).

Il Var ha contribuito anche a fare altro: ha creato un sistema calcistico all’interno del quale la domanda irreale di perfezione assoluta ha trasformato ogni errore in un moltiplicatore di sospetti. Se ogni decisione viene presentata al pubblico come potenzialmente perfetta, ogni errore commesso dal Var non può che diventare argomento di discussione, di dibattito, di polemica quotidiana. In questo senso, l’indagine su Rocchi è un incredibile caso di scuola, con gli inquirenti che trasformano in una possibile prova indiziaria una scelta errata fatta dagli arbitri in sala Var, come se questa fosse la pistola fumante di un complotto più grande. In un calcio potenzialmente perfetto, dunque, ogni errore non può che partire da un motore discrezionale che non può non essere stato a sua volta innescato da un qualche complotto indicibile. In un calcio potenzialmente perfetto, ancora, il libero arbitrio non esiste più, errori compresi, e ogni decisione di un arbitro, diventando più lenta e macchinosa, viene disumanizzata e diventa dunque più sospettabile. E in un calcio dove si pretende la perfezione, l’arbitro abituato all’aiuto da casa diventa meno autorevole, meno allenato a decidere, meno rispettato (in Inghilterra, i club della Championship, la seconda divisione, ad aprile hanno bocciato l’introduzione dalla stagione 2026/27 di un sistema “Var-lite” chiamato Football Video Support, una sorta di Var a chiamata attraverso il quale gli allenatori avrebbero avuto un numero limitato di challenge per chiedere la revisione di episodi decisivi come gol, rigori, rossi o scambi di persona: la maggioranza dei club ha detto no perché ritiene che l’assenza del Var sia ormai un vantaggio del campionato, con partite più rapide, meno interruzioni, esultanze immediate, tifosi più contenti).