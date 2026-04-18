L’Americas’Cup adesso è pronta a cominciare la sua nuova vita. Parlano il ceo Perrelli e Max Sirena

“Stiamo garantendo all’America’s Cup una posizione al vertice dell’innovazione e dello sport professionistico per i decenni a venire”. In realtà, dietro la scelta di coinvolgere gli altri consorzi c’era il bisogno di far mantenere il primato della manifestazione nel mondo della vela, portandole innovazione – più dal punto di vista commerciale perché tecnicamente gli AC75 sono al top –- ma non facendo perdere la sacralità. Babbo Cino (Ricci) ricorda sempre che “l’America’s Cup è diventata il mito proprio perché non ha inseguito il circo. È una sfida tra gente che butta il portafoglio sul tavolo, non che studia un budget. Lo so bene che oggi non è socialmente corretto, ma basta rileggere la storia e trovi conferma, piaccia o meno”.