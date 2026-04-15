Malagò, Abete o altri, per riformare il calcio servirà pure la politica

La Serie A punta sull'ex presidente del Coni. I dilettanti sull'ex presidente della Figc. L'associazione calciatori non si è ancora espressa. Quel che è evidente è che sono arrivati prima gli uomini dei programmi. Quel che è certo è che il nuovo presidente dovrà avere un rapporto stretto con la politica perché senza il suo aiuto sarebbe impossibile riformare il calcio