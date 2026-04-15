Il racconto a voce di Enrico Ameri

Ameri - di cui oggi 15 aprile ricorre il centenario della nascita - aveva una voce che prendeva corpo nel ritmo del racconto, proprio come monta a neve l’albume . Nel suo racconto, serratissimo, praticamente senza pause, ogni azione aveva una geometria che - lancio di Cuccureddu, stop di Beccalossi traversone di Claudio Sala, colpo di testa di Pruzzo - riuscivamo a decifrare con una esattezza sorprendente.

Resta qui da dire del suo rapporto con Sandro Ciotti. Non si amavano, va da sé. Questione di gerarchie interne alla redazione sportiva, di popolarità - Ciotti con la sua voce roca era più riconoscibile ed era entrato nel repertorio degli imitatori - di attitudini e pose diverse. Il più bravo a giocare a carte, però, era Ameri. Una volta litigarono in diretta. Era il 27 aprile del 1975, a seguito di una serie di screzi dovuti alla linea tenuta più a lungo, Ameri diede letteralmente del “coglione” a Ciotti - pensava di avere il microfono chiuso - venne bacchettato dallo studio centrale per voce di Roberto Bortoluzzi, poi provò a spiegare che ce l’aveva con un tifoso che voleva fare irruzione nel gabbiotto Rai. I rapporti tra i due, a quel punto, divennero ancora più tesi. Tanto che ad Ameri venne rimproverato di non nominare mai il collega. Non diceva mai “A te la linea Ciotti”, ma se la cavava con un più generico passaggio che faceva riferimento allo stadio.