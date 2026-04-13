Cosa aspettarsi dagli Assoluti Primaverili Unipol di nuoto

“Take your marks”: sotto il sole, o meglio sotto il cloro di Riccione, iniziano domani gli Assoluti Primaverili Unipol di nuoto (fino al 18 aprile). L’appuntamento mette in palio non solo i titoli italiani, ma il pass per gli Europei di Parigi, dal 10 al 16 agosto, in quella piscina che tante soddisfazioni olimpiche (con 7 medaglie) e storie, ha regalato all’Italia. Questa è la stagione più scarica di eventi prima del rush finale in vista dei Giochi di Los Angeles 2028. Proprio per questo, il campionato è un buon test per vedere lo stato di salute di una Nazionale che, negli ultimi anni, ha saputo battere record e primati.

Stando ai dati di Sport e Salute, del 2024, la Federazione è la sesta per tesserati con 248.602: il terreno, anche se si potrebbe sempre far meglio, soprattutto a livello di impiantistica e di divario tra nord e sud, è fertile. Questo grazie ai contributi proprio di Sport e Salute e all’ampliamento dei centri federali (come la Piscina Mecenate di Milano, città in cui mancava una struttura adeguata). Inoltre, negli ultimi anni il presidente Paolo Barelli ha investito sulla formazione di tecnici e sui vivai.