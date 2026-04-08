Sono troppe 32 franchigie in Nba?

Che l’Nba potesse decidere, dopo 22 anni dall’ultima volta, di allentare i cordoni di accesso a una delle leghe più ambite del mondo era cosa nota da tempo. Non ha dunque stupito, a meno di ribaltoni attualmente difficili da pronosticare, sarà dunque realtà. Le città individuate non rappresentano affatto una sorpresa:. Nel primo caso, viene assecondato l’auspicio di tantissimi tifosi sparsi in giro per l’Nba: una piazza storica che fu costretta alladegli allora SuperSonics per via dell’impossibilità di migliorare la KeyArena. La proprietà, all’epoca guidata da Howard Schultz, cedette la franchigia a un gruppo di investimenti di Oklahoma City: era il 2006, servì un anno per rassegnarsi all’idea dello spostamento della squadra da Seattle per notificarlo all’Nba, con la nascita degli Oklahoma City Thunder a partire dalla stagione 2008/09. Quanto a Las Vegas, nel giro di poco tempo rischia di passare dall’avere zero franchigie nelle principali leghe statunitensi a poterne vantare quattro:

L’ultimo ad avanzare dubbi è stato Tracy McGrady, ex stella, tra le altre, di Houston e Orlando: “Stiamo già vedendo tante franchigie che scelgono di perdere partite per avere più chance al draft: perché dovremmo aggiungerne altre due? Penso che al momento non ci sia abbastanza talento nella lega: squadra come Brooklyn e Washington, in questa fase della stagione, sono inguardabili. Capisco che si debbano aumentare i ricavi, ma non c’è abbastanza talento per creare altre due squadre: il livello medio si è abbassato”.