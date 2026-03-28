Qualche appunto sparso sullo stato della Nazionale

Ma non lo abbiamo un ragazzo del genere, se non nella pancia di qualche mamma generosa. E quindi ci dobbiamo rimboccare le maniche e vincere di carattere, sull'esempio del nostro ct, che sul carattere ha costruito l'intera carriera. Ecco, è lui il modello che incoraggia a pensare positivo contro la Bosnia martedì prossimo. Perché stiamo giocando male, anche se la qualità non ci manca. E allora mettiamoci la forza, e anche la retorica che quando si alza una bandiera produce sempre effetti positivi. Com’eravamo, oggi non siamo, ma si può costruire un futuro lo stesso, se riempiamo la nostra testa di orgoglio e carattere. Il calcio è vita che scorre nelle nostre vene, ma solo se questa vita è un brivido, torneremo a farci valere (una rima mi seppellirà).