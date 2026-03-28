Esultare per l’eliminazione del Galles vi costerà caro

Non nascondo invece la soddisfazione per la mancata “finalissima” tra Spagna e Argentina che si sarebbe dovuta giocare ieri: dopo il surreale teatrino su dove quando e come giocare l’ennesima sfida fake buona per far saltare qualche crociato e vendere highlights sui social network, sono almeno tutti d’accordo a dire che anche questo annullamento è colpa di Trump, dato che si doveva giocare in Qatar, ma è in corso una guerra. Sopravviveremo (gli argentini hanno un’emozionante amichevole contro la Mauritania dove Messi farà almeno tre gol e tutti ci romperanno le palle per un mese su quanto è forte, ma nulla di paragonabile a Algeria-Guatemala giocata ieri a Genova, dove c’è persino chi ha comprato dei biglietti per vederla).