Damian Clara, il portiere che voleva scappare dal ghiaccio

La sua altezza avrebbe potuto portarlo su altri campi. Il basket e il volley cercano sempre ragazzi come lui. “Non ci ho mai provato veramente. D’estate gioco un po’ a basket con gli amici, ma niente di serio”. L’hockey invece è diventato una cosa terribilmente seria quando a poco più di quattordici anni ha lasciato casa per trasferirsi alla Red Bull Academy di Salisburgo: “Due ragazzi altoatesini come me che erano andati a giocare là mi hanno detto: sai che qui è tutto figo, un’esperienza incredibile. Ho fatto un tryout e mi hanno preso. Sono entrato in un mondo molto professionale, molto organizzato. Siamo andati a giocare in Finlandia e Svezia contro i ragazzi più forti d’Europa. Le giornate erano piene di allenamenti, partite, studio. Non ho avuto tempo per annoiarmi o provare nostalgia. Paradossalmente adesso che gioco in Svezia e ho tanto tempo libero per pensare quanto mi manchi la Val Pusteria”. La Svezia è stata lo step successivo. Oggi gioca in uno dei campionati più competitivi d’Europa ed è sotto contratto con una squadra di Nhl, gli Anaheim Ducks, che lo ha scelto nel 2023 lasciandolo per ora in Svezia, in un paese dove l’hockey è quasi una religione. “Ci sono città come quelle dove ho giocato io, come Gavle, dove non c’è concorrenza con il calcio. È una città grande come Bolzano, sul mar Baltico, con il classico clima svedese con temperature belle basse in inverno quando fa buio prestissimo…”.