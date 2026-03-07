Il derby di Milano è la partita che vale di più in Italia

Dal 2011/12 a oggi, i derby giocati in campionato hanno portato nelle casse dei due club oltre 113 milioni di euro. L’Inter è avanti con 58,3 milioni complessivi, mentre il Milan si ferma a 54,8 milioni. Una singola stracittadina vale circa il 10 per cento dei ricavi annuali legati al botteghino

Il derby di Milano vale sempre di più, non solo in campo, ma anche nei conti. E lo sarà anche per la stracittadina di domani sera. L’andata, giocata formalmente in casa dell’Inter, ha già lasciato un segno nei conti: con 8,6 milioni di euro di incasso ha stabilito il nuovo record per una sfida di campionato tra nerazzurri e rossoneri. Un dato che conferma quanto il derby milanese sia ormai uno degli eventi economicamente più rilevanti del calcio italiano.

Guardando agli ultimi 30 disputati in tutte le competizioni, la partita vale in media oltre 5 milioni di euro a incontro. Complessivamente, in questo arco di gare, San Siro ha registrato 2,17 milioni di spettatori per incassi totali pari a quasi 153 milioni di euro, con una media di 72.567 tifosi sugli spalti. Numeri che rendono il derby una delle voci più pesanti nel conto economico legato allo stadio per entrambe le società. Non sorprende quindi che alcune delle sfide più recenti abbiano fatto registrare i picchi più elevati. Il record assoluto resta quello della semifinale di Champions del 16 maggio 2023, Inter-Milan, con 12,5 milioni di euro di incasso, davanti all’altra semifinale europea della stessa stagione (10,4 milioni). Dietro alle due notti europee si colloca il derby d’andata di questa stagione di Serie A, disputato il 23 novembre 2025, con 8,65 milioni di euro.

Nel complesso, dal 2011/12 a oggi, i derby giocati in campionato hanno portato nelle casse dei due club oltre 113 milioni di euro. L’Inter è leggermente avanti con 58,3 milioni complessivi e una media di 4,49 milioni a partita, mentre il Milan si ferma a 54,8 milioni con una media di 4,21 milioni. Per entrambe le società si tratta di una partita che pesa in modo significativo sugli incassi da stadio: una singola stracittadina vale infatti circa il 10 per cento dei ricavi annuali legati al botteghino.