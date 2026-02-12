La sfida impossibile del tifoso del Manchester United: in Serie A non sarebbe stata meno difficile

Frank Ilett ha lanciato quasi 500 giorni fa la sua sfida: non tagliarsi i capelli finchè lo United non collezionerà 5 vittorie consecutive. Ma nel campionato italiano ci sono squadre come il Genoa che non raggiungono questo traguardo da vent'anni

È passato già alla storia come “The United Strand”. Strand in italiano significa “ciocca” (di capelli) e il nome descrive perfettamente la sfida del tifoso del Machester United Frank Ilett, unica nel suo genere: non tagliarsi i capelli finché la sua squadra non collezionerà 5 vittorie consecutive. Una sfida iniziata il 5 ottobre 2024 e che ancora oggi è in corso. Sembrava arrivato a fine corsa martedì, con lo United che si giocava la quinta vittoria di fila contro il West Ham. È andata male, purtroppo per lui. Anche se per questa competizione contro sé stesso è arrivato a 1,5 milioni di followers sul suo profilo Instagram, con vagonate di like e visualizzazioni.

Eppure 5 vittorie di fila non sembrano poi così difficili, potremmo obiettare ai Red Devils. Che saranno mai. Ma per il giovane tifoso inglese le cose sarebbero andate tanto diversamente con le squadre italiane attualmente in Serie A? Dipende.

Al momento l’unica squadra che può vantare il superamento della sfida, considerando solo il campionato, è l’Inter di Christian Chivu. Al polo opposto c’è il Genoa. Per capire quanto tempo sia passato dall’ultimo filotto di cinque vittorie consecutive portato a termine dai rossoblù basti pensare al fatto che Lamine Yamal, la giovane stella del Barcellona, non era ancora nato. La data dell'ultima vittoria prima della fine delle serie positiva infatti è il 17 aprile del 2007 e il calcio italiano era sul tetto del mondo. Per intenderci, per un giovane la crescita media dei capelli è di 1,25 centimetri al mese. Se un tifoso del grifone avesse annunciato la medesima sfida a quei tempi, oggi avrebbe teoricamente una chioma lunga quasi 3 metri.

Risalendo la classifica troviamo Torino e Verona, capitanate ai tempi rispettivamente da Rolando Bianchi e Luca Ceccarelli e che devono ritornare alla fine del 2011 per poter vincere la sfida. Ancora più su troviamo la Juventus, in undicesima posizione, la data è il 21 gennaio 2024 e in panchina c’era Massimiliano Allegri. Mentre nelle prime 5 posizioni, oltre al primo posto nerazzurro, ci sono Roma, Bologna, Como e Milan. Tutte e 4 nel corso del 2025 hanno raggiunto le 5 vittore di fila, interrompendo chi prima e chi dopo la striscia positiva. In ogni caso, per rispondere alla domanda, a Frank Ilett poteva andare davvero, davvero male.