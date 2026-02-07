Il business del Sei Nazioni

Il trofeo non è più soltanto rugby: è un asset strategico da miliardi, capace di sostenere i bilanci federali e generare un enorme impatto economico sui territori

La stagione del grande rugby europeo è ufficialmente iniziata. Con la sfida inaugurale tra Francia e Irlanda ha preso il via il 27esimo Sei Nazioni, che diventa il 132esimo se si considerano anche le edizioni dell’Home Championship e del Cinque Nazioni.

Tutto pronto anche per l’Italia, attesa all’esordio contro la Scozia all’Olimpico. Tutte le partite del Sei Nazioni saranno trasmesse da Sky Sport, con le cinque dell’Italia visibili anche in chiaro su TV8. Un torneo che non è più soltanto una tradizione sportiva, ma un asset economico di primo piano nel panorama continentale.

Dal punto di vista economico, il Sei Nazioni rappresenta una colonna portante per la Federazione Italiana Rugby. Nel 2024 i ricavi legati al torneo hanno raggiunto 16,2 milioni di euro, pari al 37 per cento del fatturato federale complessivo (44,1 milioni). La quota principale arriva dai diritti televisivi, circa 10,8 milioni, seguiti dai biglietti con 3,6 milioni. Nel bilancio preventivo 2025, i ricavi dal torneo sono stimati in crescita a 18,6 milioni, con un’incidenza sul fatturato che salirebbe al 41 per cento.

Dal 2010 a oggi il Sei Nazioni ha garantito alla Federugby 295 milioni di euro su 648 milioni complessivi: quasi la metà delle entrate. A questo si aggiunge l’indotto sulle città ospitanti. A Roma, secondo uno studio di ItaliaCamp, l’edizione 2025 ha generato un valore socioeconomico di circa 58 milioni di euro, trainato dal turismo sportivo e da oltre 150 mila visitatori. Numeri che spiegano perché il torneo, trasmesso in 187 paesi, muova oltre 500 milioni di euro l’anno. E perché nel 2021 il fondo CVC Capital Partners abbia investito 365 milioni di sterline per il 14,3 per cento della società che gestisce il Sei Nazioni, valutandola circa 2,5 miliardi di sterline. Il rugby, oggi, è anche un grande business.