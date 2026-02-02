Anche per le figurine è tempo di Giochi

Dagli anni Ottanta in poi le raccolte delle figurine olimpiche sono diventate impossibili. Oggi però Panini ci ritenta, almeno in chiave azzurra, con "Italia in pista", la raccolta ufficiale delle figurine del team Italia

C’erano una volta le collezioni di figurine olimpiche firmate Panini Modena. Un fenomeno, che ha interessato la prima metà degli anni Settanta, quando con la penetrazione sempre più profonda della tv, e le prime dirette massicce delle gare olimpiche, sempre più bambini si innamorarono dei Giochi a cinque cerchi. Nacquero raccolte memorabili, come "München 72" e "Montreal 76", per quanto riguarda i Giochi estivi, e "Innsbruck 76", che rimane a ora l'unico vero album Panini dedicato a un'Olimpiade invernale. Altri anni, altra epoca, quando la questione dei diritti d'immagine non mordeva forte come ora, e già dalla fine degli anni Sessanta la casa di Modena, leader mondiale delle figurine, aveva dedicato ampio spazio alle Olimpiadi di Mexico 68, nell'album "Campioni dello Sport", una delle più belle collezioni uscite da viale Emilio Po, seguita dalla storica "Olympia", del 1972. Il bambino che scartava il pacchetto poteva trovare le immagini di Pietro Mennea e Sara Simeoni, come quelle di Novella Calligaris e Raimondo d'Inzeo. E poi leggende internazionali, come Muhammad Alì, Mark Spitz, Valerij Borzov o Nadia Comaneci. Dagli anni Ottanta in poi raccolte come quelle sono diventate impossibili. Ogni atleta, soprattutto quelli degli sport professionistici, ha iniziato a chiedere una fee personale sull'utilizzo della propria immagine, e le collezioni avrebbero avuto costi insostenibili. Oggi però, Panini, memore di quella straordinaria stagione, ci ritenta, almeno in chiave azzurra, con "Italia in pista", la raccolta ufficiale delle figurine del team Italia.

Nelle 48 pagine dell'album, di grandi dimensioni, scorrono via via 192 figurine dedicate agli Azzurri che saranno protagonisti ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. Oltre alle immagini degli atleti, ci sono i loghi ufficiali del team Italia, 16 figurine-artwork che rappresentano i gesti tecnici compiuti dai campioni e le attrezzature utilizzate in gara, i pittogrammi delle 16 discipline presenti ai Giochi. Completano la raccolta 40 card speciali dedicate alle star azzurre più attese, due delle quali (autografate e in limited edition) celebrano due autentiche leggende dello sport italiano: Alberto Tomba e Carolina Kostner.

La scansione dell'album, riccamente illustrato, segue in ordine alfabetico le località nelle quali si svolgeranno i Giochi (Anterselva, Bormio, Cortina, Livigno, Milano, Predazzo, Tesero e Verona, dove il 22 febbraio si celebrerà la cerimonia di chiusura e pochi giorni dopo, il 6 marzo, quella d'apertura delle Paralimpiadi), associate agli sport che in quelle città vengono praticati. Pagina per pagina si compone così la carrellata degli atleti che proveranno ad arricchire il medagliere azzurro, molti dei quali ritratti in azione. Si va da Dorothea Wierer (la biatleta è la figurina numero 1), al veterano Dominik Paris, dalle stelle Federica Brignone e Sofia Goggia, alla pattinatrice Arianna Fontana, dal fondista Federico Pellegrino allo snowboarder Roland Fischnaller, giunto alla sua settima Olimpiade. Ma la raccolta non rinuncia alla storica vocazione divulgativa Panini, e correda ogni pagina di piccoli "box" di approfondimento storico-tecnico e di curiosità sui vari sport. "Italia in pista" rinnova l'attenzione di Panini per le collezioni sportive extra calcistiche, come dimostra anche il recente album dedicato all'Eurolega di basket.