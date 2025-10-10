Cristiano Ronaldo, il primo calciatore miliardario

Il patrimonio del giocatore è salito a 1,4 miliardi di dollari. La spinta decisiva è arrivata dall'approdo all'Al-Nassr, che gli ha fruttato circa 200 milioni di dollari annui

Sono stati necessari una carriera di oltre vent’anni e un trasferimento d’oro in Arabia Saudita, ma Cristiano Ronaldo ci è riuscito: il portoghese è diventato il primo calciatore miliardario della storia. Secondo il Bloomberg Billionaires Index, il patrimonio del giocatore classe 1985 è salito a 1,4 miliardi di dollari, traguardo che per il momento lo storico rivale Lionel Messi non è riuscito a raggiungere. Una spinta decisiva per questo obiettivo è arrivata proprio dall'approdo all’Al-Nassr, che ha garantito a Ronaldo uno dei contratti più ricchi di sempre nel mondo del calcio.

La valutazione tiene conto dei guadagni in carriera, degli investimenti e dei contratti di sponsorizzazione, adeguati ai tassi fiscali vigenti e all’andamento dei mercati. Partendo dagli stipendi, Ronaldo ha incassato 550 milioni di dollari tra il 2002 e il 2023. Cifre a cui si aggiunge un contratto decennale con Nike da quasi 18 milioni di dollari all’anno e altri accordi pubblicitari con marchi come Armani e Castrol, che hanno aggiunto oltre 175 milioni di dollari al suo patrimonio. Il trasferimento del 2023 all’Al-Nassr gli ha fruttato circa 200 milioni di dollari annui esentasse tra salario e bonus, oltre a un bonus alla firma di 30 milioni.

La gestione della ricchezza per Ronaldo passa anche dagli investimenti, principalmente nel suo paese natale, dove entra in affari con un ristretto gruppo di amici e consulenti. Sebbene Ronaldo gestisca una varietà di attività – tra cui il marchio CR7, una catena di hotel, palestre e un gruppo televisivo – queste non costituiscono comunque le principali fonti della sua ricchezza. Il calciatore possiede comunque anche un vasto patrimonio immobiliare, che include una villa a Madeira e un attico a Lisbona, oltre a una tenuta a Quinta da Marinha, un resort di lusso con campo da golf nei pressi della capitale.

