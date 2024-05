De Sisti, l'ultimo Picchio di Roma: “Dal Quadraro a Italia-Germania, il mio calcio da persona seria”

Ero e sono rimasto un ragazzo di borgata, anche se mi hanno onorato del titolo di commendatore. Vivevo al Quadraro e giocavo per strada e in parrocchia. A interrompere le nostre partite non era un triplice fischio, ma lo sfinimento. Don Verzelli è stato in un certo senso il mio primo mentore. Per provare le triangolazioni più ardite, ci avvalevamo, come supporto, del muro di cinta. Quelle triangolazioni artigianali le avrei ritrovate e riprovate in campo, con l’unica differenza che il muro della parrocchia non sbagliava mai. Tornavo a casa, rasentando il muro di una stradina stretta, perché a un marciapiede non avevano pensato e fra le macchine era pericoloso. Ero, ogni volta, fradicio di sudore e mia madre, che lavorava alla Centrale del latte, si arrabbiava perché temeva mi prendesse un malanno e, per rappresaglia, mi bucava il pallone, ma poi mio padre, che prestava servizio all’azienda filotranviaria STEFER, regolarmente me lo ricomprava. Questo andirivieni di palloni è andato avanti, fino a quando mia madre non ha imposto una perentoria condizione: “Vai a giocare dove ti pare, purché ci sia una doccia a disposizione”. Tornando, mi fermavo, in quella impresentabile condizione da post partita infinita, in una salumeria, dove mi attendeva un panino con lo stracchino prepagato dalla mamma”.

