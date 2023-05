Lo psicodramma del Borussia Dortmund è una grande storia di infelicità

I gialloneri non vanno oltre il pareggio con il Mainz e perdono il titolo all'ultima giornata: dall'attaccante Sebastian Haller all'allenatore Edin Terzic, rimane l'amaro in bocca per il mancato lieto fine. Ma è stato comunque un bel campionato

Le possibilità che il Borussia Dortmund perdesse il campionato all’ultima giornata erano prossime allo zero. Ma prossime allo zero non vuol dire zero e il destino si è messo di traverso, facendo vincere l’undicesimo titolo di Germania in undici anni al Bayern Monaco. Fin qui è una storia come tante: molto spesso nello sport succedono eventi imprevedibili, si sovvertono i pronostici, qualcuno che era uscito di casa felice rientra piangendo. Però in questa storia ci sono delle linee più profonde che scavano solchi che vanno oltre il risultato sportivo.