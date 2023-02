Il francese Ceccarelli ci spiega il rugby champagne della Francia

Il pilone della Nazionale dal 2020 gioca in Francia, primo avversario degli azzurri nel Sei nazioni. Oltralpe il gioco è elegante, ispirato, spettacolare. Poi i tornei "sono duri dovunque. Per noi il primo comandamento è vincere la mischia". Ma comunque "nessuno gioca per soldi. È solo una bellissima parentesi". Intervista