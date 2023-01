Arvedi, la manna di Cremona e della Cremonese

L'imprenditore, proprietario e presidente onorario del club, non ama la ribalta, ma sa scegliere gli uomini. Così è riuscito a riportare in Serie A la squadra. E se dovesse arrivare la retrocessione non sarà un dramma

Per Cremona e non solo per la Cremonese, Giovanni Arvedi è stato come la manna dal cielo. In città era noto da sempre. All’inizio perché era il genero di Buschini, forse il più grande, certamente il più famoso, costruttore edile cremonese. Poi ci mise quel suo brevetto e quella modernissima acciaieria non distante dalle acque di quel canale navigabile che nei piani dei politici degli anni Sessanta avrebbe dovuto collegare il Po (quindi l’Adriatico) con Rotterdam e il mare del Nord e invece, da allora, è solo palestra di allenamento a cielo aperto per gli atleti olimpici delle Canottieri cremonesi.