Alla scoperta del calcio in Qatar

Può darsi che il Qatar arrivi agli ottavi, ma mettiamolo in chiaro: non sarà una favola. Sarà un acquisto oneroso, il frutto di un investimento, una pioggia di soldi che diventano un risultato. Tanti soldi, come ogni cosa che riguarda il Qatar e come ogni cosa che connette questo stato poco più piccolo della Campania al calcio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE