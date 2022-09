“Vinciamo divertendoci”. Parla il pallavolista Lavia, bomber azzurro al Mondiale

“Il gruppo è il nostro segreto. C’erano giorni in cui alla sera non ci reggevamo in piedi. È la nostra vita, il nostro sport, ci sarà tempo per riposare”, dice il supereroe della Nazionale di De Giorgi che ha trionfato in Slovenia

Anche i sogni cambiano. Crescono. Si misurano con l’esperienza e le aspettative di chi li coltiva. Non sono da meno quelli di Daniele Lavia, supereroe della finale del Mondiale di pallavolo, che hanno inevitabilmente subito un’evoluzione. “Da bambino sognavo di partecipare un giorno all’Olimpiade. Credo sia il desiderio più comune di chiunque pratichi sport a livello agonistico”. Ci è riuscito lo scorso anno, nonostante il risultato non sia stato proprio quello sperato. “Subito dopo i Giochi, però, è cominciato un nuovo percorso, abbiamo vinto un Europeo e, un anno più tardi, il Mondiale. Ora sogno non solo di tornarci all’Olimpiade, ora voglio vincerla”. Per entrare nella storia, ammesso che già questo giovane partito dalla Calabria alla conquista del mondo non ci sia già. Perché se da un lato la Nazionale di De Giorgi ha compiuto un’impresa inimmaginabile alla vigilia, dall’altro neanche la più forte Italia di tutti i tempi, la “Generazione di fenomeni” che ha dominato il mondo per un oltre un decennio, è mai riuscita a vincere un oro olimpico. Ci proverà il ragazzo partito da Corigliano Calabro come Rino Gattuso, ma che il calcio non lo ama: “Meglio il tennis. Roger Federer è il mio mito”.