Quanto incasseranno le italiane che giocano la Champions League?

Sentire la musichetta della Champions rende contenti i tifosi, ma fa ancora più felici i contabili delle squadre: solo partecipandovi le squadre italiane si assicurano 40 milioni di euro a testa

La Champions League si appresta a iniziare e torna a rimpolpare le casse delle migliori società d’Europa. Una squadra che vuole rimanere competitiva non può prescindere dalla qualificazione in Champions. Ne sanno qualcosa Milan, Inter, Napoli e Juventus, che prendendo parte all’edizione 2022/23 del torneo non incasseranno meno di 40 milioni di euro a testa, seppur con alcune differenze. La quota di partenza è la stessa per tutti: 15,6 milioni di euro. A questa si aggiungono i ricavi da ranking storico/decennale, calcolati sulla base dei risultati nelle coppe europee degli ultimi dieci anni e dei titoli conquistati nella storia. Si va dai 33 milioni per la Juve agli oltre 18 milioni del Napoli, e ancora poco meno di 16 milioni per l’Inter e poco meno di 15 milioni per il Milan.

C’è poi il market pool – in poche parole il valore del mercato televisivo – che per i club italiani ammonta a 40 milioni complessivi. Di questi, metà è ripartita in base al piazzamento nell’ultima Serie A (8 milioni al Milan, 6 all’Inter, 4 al Napoli e 2 alla Juve), mentre la metà rimanente è distribuita in base al percorso nel torneo di ogni club, in rapporto a quello delle altre squadre della stessa nazione: lo scenario peggiore prevede un minimo di 2,7 milioni circa ciascuno. Nel complesso, sommando tutte le quote, la base di partenza più alta è quella della Juventus, con oltre 53 milioni di euro. In seconda posizione il Milan con poco più di 41 milioni di euro, mentre Napoli e Inter sono praticamente appaiate: 40,5 milioni per i partenopei e 40,3 milioni per i nerazzurri. Cifre che potranno crescere ancora vincendo le sfide dei gironi e andando lontano nella manifestazione. Real e Liverpool, finaliste dell’edizione 2021/22 che grazie ai loro risultati hanno incassato 141 e 120 milioni di euro.