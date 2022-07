Non sono diventati una potenza. La triste fine del sogno calcistico cinese

Dirigismo governativo, corruzione e gigantismo economico, senza un business plan adeguato. Questi, in estrema sintesi, i tre principali fattori che stanno spegnendo i riflettori sulla Chinese Super League e non solo. “La Chinese Super League voleva diventare la Mls dell’Asia, ma a differenza del campionato statunitense non c’è mai stato un salary cap, la regola sugli Under 23, messi in campo e poi sostituiti dopo cinque minuti, è pedissequamente aggirata, e non c’è mai stato un piano organizzativo ed economico per coinvolgere veramente i tifosi, con club che cambiano continuamente città e stadi disseminati qua e là come cattedrali nel deserto. Un esempio? Nel negozio di Pechino della Nike, sponsor unico di tutte le società, non ci sono maglie delle squadre cinesi, zero marketing e merchandising”, racconta Nicholas Gineprini, giornalista freelance, fondatore con altri del sito allasianfootball.com, insegnante d’inglese e reduce da quattro anni vissuti nel Paese di mezzo, autore nel 2016 di “Il sogno cinese. Storia ed economia del calcio in Cina”.

