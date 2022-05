Il basket secondo coach Dan Peterson

Non si smette mai di imparare da Dan Peterson. Anche oggi che ha più di 85 anni ha l’elasticità e la vivacità mentale di un ragazzino. Sarà merito delle parole incrociate, delle mail che distribuisce quotidianamente o forse dei piatti che gli cucina sua moglie Laura. In questi giorni sta arrivando in libreria il suo ultimo libro “Tutto il basket di Dan Peterson” (Centauria, 120 pagine, 18,9 euro), con schemi, aneddoti e lezioni da parte di un uomo che ha scritto la storia della pallacanestro in Italia. “Questo libro è un tributo al Gioco. Sì, lo so, voi direte che ce ne sono già tanti e avete ragione, ma io che ho dedicato a questo la vita vi rispondo che ogni giorno ho scoperto qualcosa e non mi sono mai pentito di un solo secondo consacrato al basket: giocare, allenare, insegnare, raccontare. So che ogni appassionato ha da un lato mille ricordi e dall’altro un milione di novità che lo aspettano. Questo libro è per voi che avete sempre voglia di imparare e – perché no? – di trasmettere il vostro amore a qualcuno di più giovane”, scrive nell’introduzione.

