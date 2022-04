Le vittorie italiane in F1 e MotoGp, mix di made in Italy con talenti e tecnologie globali

Domenica è stata per gli appassionati italiani quella che una volta si definiva “giornata da incorniciare”. All’alba, a Melbourne, Charles Leclerc e la Ferrari hanno centrato la seconda vittoria nei primi tre gran premi del campionato di Formula 1 (in Arabia Saudita Leclerc si era piazzato secondo con il compagno Carlos Sainz terzo): il 24enne monegasco, cresciuto nella Ferrari Academy, domina per ora la classifica piloti mentre in quella costruttori il Cavallino ha staccato in tre weekend la Mercedes di 39 punti e la Red Bull di 49. A sera, un’altra Rossa di tonalità più chiara, la Ducati di Enea Bastianini, ha centrato anch’essa la seconda vittoria; in quattro gare Bastianini è in testa al campionato piloti e la Ducati a quello costruttori. Al secondo e quarto posto ci sono due outsider, dopo anni di dominio giapponese: Ktm (austriaca) e l’italiana Aprilia di Noale, del gruppo Piaggio, che schiera Aleix Espargaró.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE