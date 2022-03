In Arabia vince Verstappen davanti alle Ferrari. Per Leclerc sarà una grande mondiale

Sarà anche questo uno stupendo mondiale di Formula 1. E la sfida tra Leclerc e Verstappen vista a Jeddah promette di essere esaltante quanto quella della scorsa stagione tra l’olandese ed Hamilton. In Bahrain aveva vinto Leclerc, in Arabia ha vinto Verstappen. La differenza nella classifica del Mondiale la fa per il momento lo “zero” per il campione del mondo nel gp d’apertura. Il successo di Verstappen arriva al termine di un duello rusticano fatto di staccate al limite, sorpassi e controsorpassi con o senza DRS e manovre al limite. Questi due purosangue del volante se le sono suonate di santa ragione e all’abbassamento della bandiera a scacchi il distacco tra i due è stato di mezzo secondo.

