"Salchow" non è una parolaccia. Cosa serve sapere per apprezzare il pattinaggio artistico

Il programma olimpico di questa disciplina terminerà il 20 febbraio. La Cina terrà il suo evento di punta l’ultimo giorno, con la sua nazionale di coppie campione del mondo (Sui Wenjing e Han Cong) che cercherà l’oro per chiudere in bellezza l'edizione di casa

Qualche anno fa il Washington Post si raccomandò: "Spettatori occasionali di pattinaggio artistico, ripetete con me: 'Non si chiama sowcow [scrofa]'. Quel salto con il nome buffo non è un’ode agli animali da fattoria". Per cui, anche per noi principianti, è meglio cominciare dalle basi. Il salto si chiama "salchow" e prende il nome dallo skater svedese di inizio secolo, Ulrich Salchow, uno dei più grandi pattinatori della sua epoca e l’uomo che quel salto lo ha ideato. Era l’inizio del secolo scorso, il pattinaggio fu inserito per la prima volta ai Giochi del 1908. Bisognerà aspettare il 1924 perché prenda una forma grandiosa, quando inventeranno le Olimpiadi invernali. Per la terza volta consecutiva, a Pechino 2022 il pattinaggio artistico ospiterà un evento individuale in ciascuna delle sue quattro discipline - singolo maschile, singolo femminile, coppie e danza sul ghiaccio – e un evento a squadre. La Cina terrà il suo evento di punta l’ultimo giorno, con la sua nazionale di coppie campione del mondo (Sui Wenjing e Han Cong) che cercherà l’oro per chiudere in bellezza l'edizione di casa.

Le competizioni hanno preso il via il 4 febbraio (con la prova a squadre) e termineranno il 20. Nel Team Event l’Italia non si è qualificata per la finale e ha chiuso al 7° posto. Le gare si stanno svolgendo allo Stadio Indoor della Capitale a Pechino. È un’arena da 18.000 posti ereditata dalle Olimpiadi estive del 2008, lì avevano giocato le partite di volley. Nello stesso stadio si disputano anche le gare di short track.

Ma come funziona il pattinaggio artistico?

Tipicamente, le competizioni si svolgono su un programma corto e uno lungo (o libero) che aiutano a determinare il punteggio. Secondo le regole dell'International Skating Union la durata massima del programma corto è di due minuti e 50 secondi, del lungo 4 minuti per le donne (4.30’ per gli uomini). All'interno di ogni programma, un pattinatore riceve due tipologie di punteggio: quello dell'elemento tecnico e quello dei componenti del programma.

Il primo tiene conto delle difficoltà del programma (salti, rotazioni ecc.). Mentre il secondo si basa sulla presentazione, è un fatto estetico. Il corto funziona come qualificazione: solo gli atleti con il punteggio più alto avanzano al libero. A questo punto, combinando i punteggi dai programmi corti e liberi, viene fuori il valore assoluto.

Questa edizione ha promesso di essere più che spettacolare. Ne è passato di tempo dal "salchow", e intanto l’evoluzione delle tecniche e il coraggio degli atleti ha portato ai salti quadrupli (detti anche “quad”), in cui un pattinatore ruota quattro volte in aria dal decollo all'atterraggio. E poi c’è "triplo Axel", l'unico salto nel pattinaggio artistico in cui si parte in avanti sul filo esterno sinistro, una rarità che potrebbe fare la differenza. La campionessa del mondo 2021, Anna Shcherbakova, ha detto che "senza quadrupli oggi non hai alcuna possibilità di vincere le competizioni".

Fare un salto "non pulito" significa che la rotazione del salto non è stata compiuta in modo completo. In pratica, l’atterraggio di un salto perfetto è a ore 12.

La competizione maschile vedrà fino a due quad, due salti quadrupli, per programma corto e fino a tre, quattro o cinque quad nel libero. Il due volte campione olimpico in carica, il giapponese Yuzuru Hanyu, ha già dichiarato di voler stupire il mondo. "Vado a Pechino perché voglio completare il quadruplo Axel" ha dichiarato. Non ci è riuscito mai nessuno. Lo scorso dicembre aveva fatto un tentativo, ma non era riuscito a completare la quarta rotazione. Lo scopo di questa determinazione? Battere lo statunitense Nathan Chen. Nella prima prova del singolo maschile (il corto) Chen ha superato se stesso con il nuovo record mondiale (113.97). Nella stessa prova, Hanyu ha mancato il salto d’apertura ed è ottavo. In ciascun programma ogni singolo elemento tecnico guadagna un punteggio sull’esecuzione che va da -5 a +5.

Il programma del pattinaggio artistico a Pechino 2022

10 febbraio Pattinaggio singolo maschile - Programma libero

12 febbraio Danza sul ghiaccio - Danza ritmica

14 febbraio Danza del ghiaccio - Danza libera

15 febbraio Pattinaggio Singolo Femminile - Programma Corto

17 febbraio Pattinaggio singolo femminile - Programma libero

18 febbraio Pattinaggio di coppia - Programma corto

19 febbraio Pattinaggio di coppia - Programma libero

20 febbraio Exhibition Gala