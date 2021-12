Verstappen ha portato la Formula 1 nel suo nuovo mondo

Max Verstappen è l’Andre Agassi della Formula 1. Con la differenza che lui ha sempre amato lo sport verso il quale i suoi genitori lo hanno indirizzato fin dai tempi del biberon. Non scriverà mai un’autobiografia come “Open”, ma potrebbe raccontarci come mamma e papà hanno costruito un campione in casa, mettendolo sui kart prima che cominciasse a camminare e lasciandolo senza cena e senza parole quando in pista combinava qualche pasticcio. Max non ha mai avuto la sensazione che i kart potessero essere solo un gioco, un divertimento. Papà e mamma gli hanno subito fatto capire che quello sarebbe diventato il suo futuro e il successo dell’operazione sarebbe stato una conseguenza del suo impegno. Se fuori pioveva papà lo portava in pista a provare sul bagnato. Una volta lo ha anche fatto tornare a piedi in albergo dopo un errore in gara. Non lo punivano se a scuola andava male. Lo punivano se in pista faceva qualcosa di sbagliato. Ha imparato presto a confrontarsi contro gente più forte, più vecchia e più esperta. Quando la mamma ti dice solo di andare più veloce e papà di mette in castigo se non ci riesci, o ti schianti da bambino contro un muro oppure diventi campione del mondo dopo esser stato il più giovane a partecipare a un gran premio di Formula 1 a 17 anni 5 mesi e 15 giorni e il più giovane a vincerlo a 18 anni 7 mesi e 15 giorni. “E’ divertente pensare che guido le macchine più veloci al mondo senza avere ancora la patente”, diceva nel 2015 quando, dopo aver trattato senza successo per entrare nell’Academy ferrarista, divenne un uomo di punta del vivaio Red Bull. L’unico record di precocità che gli manca è quello da campione del mondo. Vettel, Hamilton e Alonso ci sono arrivati prima di lui, che domenica aveva 24 anni e 73 giorni. Ma è solo un dato statistico. Il Mondiale di Max è destinato a restare nella storia per come è venuto e soprattutto perché lo ha vinto contro un sette volte campione del mondo capace fino all’ultimo di guidare divinamente.

