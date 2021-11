Stefano Pioli, vittima del “ma”

Per qualcuno la vita è un eterno slittare, fin quando arriva un giorno in cui tutto si ferma e si chiarisce. In Stefano Pioli quel giorno sembra essere arrivato. E non è certo per via di un contratto quasi rinnovato al doppio delle cifre, e nemmeno per la vetta della classifica faticosamente difesa nel derby. No, non è per tutto questo, ma per il modo in cui lo guardiamo, ne valutiamo il gesto, anche un singolo movimento, un tic, una parola, gettando per la strada come un vecchio straccio, il pregiudizio con il quale lo abbiamo accompagnato in tutti questi anni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE