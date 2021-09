I volti di “Schumacher”, il documentario Netflix che apre una finestra sulla vita del campione

“Se non ce la metti tutta, non ne esci vincitore”. Nello sport, così come nella vita. Michael Schumacher, tra i piloti più vincenti della storia di Formula 1, lo sa benissimo. Sette mondiali vinti, cinque consecutivi, 91 successi in gara, 68 volte partito dalla pole position. All’uomo che riportò la Ferrari alla vittoria dopo oltre 20 anni di attesa è dedicato il documentario di Netflix “Schumacher”. La produzione, che alterna video di repertorio a filmati inediti, è stata fortemente voluta dai familiari del Kaiser, che non parlano delle sue vicende dal 2013, quando il campione rimase vittima di un grave incidente sugli sci a Méribel, in Francia. Presenti, oltre ai familiari, alcuni ex colleghi (tra cui il rivale Mika Hakkinen) e amici.

