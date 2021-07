Dietro il ritiro. Tutta l'umana grandezza di Simone Biles

Aveva confessato alla NBC prima di partire per l'Olimpiade: "Per il corpo di una ginnasta un anno equivale a cinque di un'altra persona”. È questa, forse, la vera ragione per cui Simone Biles, quattro volte oro a Rio de Janeiro e prima ginnasta della storia ad aver vinto cinque titoli Mondiali nel concorso individuale, si è ritirata dalla competizione a squadre a Tokyo 2020. Il suo addio, da un punto di vista tecnico, è costato il titolo alla squadra Usa (argento dietro la Russia che non esiste come nazione nel medagliere, non ha bandiera, né inno, ma i cui atleti vincono, eccome) ma a lei l'ennesima sconfitta nella sfida al destino cominciata da bambina. Il suo ritiro, all'inizio trattato come un infortunio fisico, si è invece rivelato come il risultato di una fragilità psicologica, di una difficoltà a ritrovare le motivazioni, l'attaccamento allo sport con un anno in più, 24, rispetto a quelli con cui pensava di rimettersi in gioco all'Olimpiade.

