Neanche la camera ardente di Maradona mette pace nella politica argentina

“La veglia funebre di Maradona alla Casa Rosada? E’ stato un tentativo del governo Fernández-Fernández di ripetere il grandissimo spot pubblicitario della veglia funebre per Néstor Kirchner, che propiziò alla vedova Cristina un trionfo alle presidenziali successive. Ma il tentativo è fallito, e ha rischiato di degenerare in tragedia”. A risponderci è Diego Dillenberger, famosissimo commentatore politico argentino, popolare soprattutto per il suo programma tv “La Hora de Maquiavelo”. Gli avevamo chiesto un giudizio su quello che era successo giovedì. Con il “velorio” degenerato in gravi scontri tra cittadini e polizia, da cui almeno nove arresti. Dillenberger ci ha risposto che ci aveva appena dedicato la sua trasmissione, e ci ha passato il link. Vi si vedono le immagini delle botte, inframmezzate da quelle di “Fantasia”: con Topolino che con la bacchetta magica del mago dà ordine a una scopa di attingere acqua al posto suo, si addormenta e si risveglia nell’antro inondato.

