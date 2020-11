Non si poteva fischiare Maradona

La mia generazione, quella dei nati intorno al 1970, non è stata – possiamo dirlo senza rischiare di commiserarci troppo – particolarmente fortunata. Troppo giovani per sentirci parte della fioritura politica, culturale e sociale degli anni Sessanta, Settanta e dei primi anni Ottanta, ma nello stesso tempo non così giovani da non avere la sensazione, persistente e fastidiosa, di esserci persi per un pelo qualcosa di favoloso. Del resto, bastava avere fratelli o cugini più grandi, o genitori particolarmente giovani, per sentirsi infliggere con metodica crudeltà racconti di una stagione che assumeva sempre più i contorni della leggenda, mentre noi, sempre più, rosicavamo. E siccome il rosicamento non è particolarmente identitario, non ci siamo nemmeno mai sentiti davvero, una generazione.

Pubblicità

Pubblicità